Vereadores de Campo Grande aprovaram por unanimidade nesta quinta-feira (15) o Projeto de Lei nº 10.072/2021, que prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos na rede SUS (Sistema Único de Saúde) e nas escolas municipais.

De autoria da vereadora Camila Jara (PT) e coautoria do vereador William Maksoud (PTB), o projeto foi colocado em votação em regime de urgência. O objetivo do projeto é combater a pobreza menstrual, promovendo dignidade íntima para mais de 70 mil campo-grandenses que vivem em situação de vulnerabilidade e sofrem com a dificuldade de acesso aos itens básicos de higiene durante o período menstrual.

O texto prevê, ainda, a realização de ações de educação e conscientização sobre o tema com o objetivo de desfazer o tabu em torno da menstruação, para que seja encarada como de fato é: um acontecimento natural e normal de corpos que possuem útero.

Desigualdade e violência

De acordo com Camila Jara, na falta de absorventes, pessoas que menstruam utilizam jornal, papel higiênico, pedaços de pano e até mesmo miolo de pão, materiais inadequados e inseguros que podem causar infecções e graves problemas à saúde.

“Muitas não têm bom rendimento escolar por conta das faltas mensais e até abandonam os estudos, o que, por sua vez, impacta também as oportunidades no mercado de trabalho. A pobreza menstrual nada mais é que uma outra forma de violência de gênero, além de uma violação de direitos”, explica.

O projeto precisa ser sancionado pela Prefeitura para entrar em vigor na cidade.