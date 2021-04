A Prefeitura de Campo Grande irá ampliar a vacinação contra a Covid-19 neste feriado e fim de semana com atendimento a novos públicos. Nesta sexta-feira (02) serão vacinados exclusivamente idosos com 64 anos, em mais de 30 pontos de imunização. No sábado e domingo, serão vacinados os profissionais das forças de segurança e salvamento, em pontos específicos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A vacinação deste público irá acontecer em 33 pontos de imunização que irão funcionar durante todo o dia. A orientação é para que seja feito o cadastro no sistema de identificação prévia para dar mais celeridade no ato da vacinação, evitando assim filas e aglomerações nos locais de vacinação. O acesso é pelo site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

Forças de segurança e salvamento

No sábdo e domingo, a vacinação irá se estender para os profissionais das forças de segurança e salvamento, incluídos recentemente pelo Ministério da Saúde como grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19.

No dia 03, irão se vacinar exclusivamente profissionais pertencentes ao quadro efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com 41 anos ou mais, e que estejam previamente cadastrados, além de servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF). O atendimento a estas duas forças será feito somente no Polo de Vacinação Seleta. Os demais poderão ser vacinados em qualquer ponto de imunização elencado pela Sesau.

No domingo, dia 04, o atendimento será exclusivo no Centro de Vacinação Guanandizão para servidores Guarda Cívil Metropolitana (GCM) e da Agência Municipal de Trânsito (Agetran) atuantes nas ações de fiscalização e vigilância.