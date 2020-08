Campo Grande ao completar 121 anos vai receber de presente mais 1.724 casas e apartamentos até dezembro deste ano, segundo o governador Reinaldo Azambuja. “Só na área habitacional, para se ter uma ideia, nós tínhamos entregue quase 3 mil casas [2.813] e apartamentos. Agora, até dezembro, vamos entregar mais 1.724, entre apartamentos e casas populares. Isso mostra o fortalecimento no setor habitacional”, afirmou.

Desde 2015, a Agehab já entregou 152 unidades habitacionais no Residencial Nelson Trad; 1.498 nos Residenciais Celina Jalad I ao VIII; 272 no Residencial Jardim Canguru; 36 na Chácara Buriti; 183 no Castel Franco I, II, III e IV; 168 no Residencial Itajobi I e II; 22 no Residencial Itambé; 37 no Residencial Itapevi; 95 no Residencial Itacira; 124 no Residencial Rui Pimentel I e 136 no Residencial Rui Pimentel II.