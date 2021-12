Um grupo de 10 líderes de canaletas de motoristas de aplicativos participou hoje na Prefeitura de Campo Grande de uma reunião com o prefeito Marquinhos Trad, o vereador Beto Avelar e o diretor presidente da Agetran – Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno.

Os motoristas de aplicativos entregaram ao prefeito Marquinhos Trad uma minuta alterando a Legislação que foi aprovada em junho pela Câmara mas não entrou em vigor em razão da pandemia. Para os representantes da categoria, é necessário o aperfeiçoamento da Legislação aprovada em junho antes que a Lei entre em vigor.

A categoria solicitou ao prefeito Marquinhos Trad a implantação do exame Toxicológico, alteração do sistema de identificação (que antes era uma placa e agora pode ser um cartão com QRCode), alteração da forma de vistoria que era feita por todas as empresas de aplicativos, passando à Agetran a execução desse serviço. O grupo solicitou também que o curso para motoristas de aplicativo seja gratuito ou com baixo custo.

Outra proposta encaminhada pelos motoristas foi a alteração de oito para dez anos do tempo máximo de fabricação do automóvel.

O prefeito Marquinhos Trad reafirmou que a Prefeitura é parceira da categoria e reconhece a função essencial do serviço oferecido pelos motoristas de aplicativo. Ele afirmou que encaminhou as solicitações de mudança na Lei para a Procuradoria que, por sua vez, vai levar a proposta para a Câmara Municipal votar as novas regras construídas pelos profissionais.

Para o vereador Beto Avelar a reunião é uma conquista importante para os profissionais de Campo Grande. “O prefeito Marquinhos Trad e o secretário Janine de Lima Bruno ouviram atenciosamente os pedidos da categoria e construíram uma nova Lei que vai melhorar a qualidade do serviço oferecido aos passageiros e, principalmente, vai valorizar a categoria dos motoristas de aplicativo. Além disso, a categoria vai sair fortalecida com a aprovação de um projeto que ela mesma ajudou a construir dialogando com os órgãos competentes do município”, afirma o parlamentar.

Beto Avelar explica que uma nova página na história dos motoristas de aplicativo começa a ser escrita em campo Grande. “Na Câmara Municipal, vou trabalhar pela aprovação rápida da proposta que deve entrar em vigor 60 dias após sanção. Em 2022 vamos ter a melhor legislação para os motoristas de aplicativo existente no país. Isso vai representar uma nova fase na vida de todos profissionais”, conclui o vereador.