Um motorista (44) de um veículo VW/Parati com placas de Campo Grande (MS) foi preso na terça-feira (18) em Guarapari, no Espírito Santo. Ele saiu da Capital Sul-mato-grossense com um carregamento de cloridrato de cocaína e pasta base. Ele receberia R$ 10 mil pelo tráfico de drogas. A prisão aconteceu na BR-101. A droga estava escondida no teto do carro e teria como destino Vitória (ES). Ele foi preso e encaminhado, junto com as drogas e o automóvel, para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari/ES. A carga ilícita é avaliada em mais de 6 milhões de reais.