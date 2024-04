Campo-grandense fica a um número de prêmio milionário, mas leva R$17 mil pra casa

Uma aposta simples realizada em Campo Grande acertou cinco números e garantiu um prêmio de R$17.344,12 na quina da Mega-Sena, sorteada ontem (4) pela Caixa Econômica Federal. A aposta ficou a um número de acertar prêmio milionário da Mega-Sena sorteada nesta quinta-feira (4), mas levou uma bolada na quina.

Além disso, diversas outras apostas acertaram quatro números (quadra) e cada uma receberá R$521,19. Os bilhetes premiados foram adquiridos em diferentes cidades, incluindo Água Clara, Três Lagoas, Ivinhema, Maracaju, Campo Grande, Douradina, Deodápolis, Corumbá, Angélica, Aral Moreira, Bodoquena e Bonito.

Os números sorteados foram: 10-11-12-19-23-28. O próximo sorteio está programado para sábado (6). As apostas podem ser feitas até às 18h, horário de Mato Grosso do Sul, em qualquer casa lotérica ou pela internet, através do site da Caixa. O valor das apostas começa a partir de R$5.