Jackeline da Costa Melo, 22 anos foi brutamente assassinada na manhã de ontem (19), em Aracaju. A jovem saiu de Campo Grande para morar com o marido, Edielson Santos Vidal, 31 anos, com quem mantinha um relacionamento desde 2017.

Segundo o site F5, Edielson matou a jovem, que estava grávida de oito meses. Os vizinhos contaram que o casal estava morando na casa há dez dias, mas nunca teriam visto a jovem, apenas Edielson.

Os moradores ouviram gritos durante a madrugada. Após matar e esposa, Edielson saiu de casa e voltou pela manhã, quando foi preso. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgências) foi acionado, mas a mulher já estava morta.

A Polícia acredita que o crime aconteceu durante a madrugada. De acordo com o tenente-coronel Jorge Cirilo, comandante do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), Edielson disse que matou a mulher porque foi traído por ela.

Jackeline completaria 23 anos na próxima terça-feira (24). A Polícia Civil investiga também se Jackeline era mantida em cárcere privado, já que os vizinhos disseram nunca ver a jovem, apenas o companheiro dela. No local do crime, foi apreendido um carro com restrição judicial, com placa do Mato Grosso do Sul. Edielson vai responder pelo crime de feminicídio e de homicídio contra o bebê.