O campo-grandense a princípio conhecido como “Londres” do PCC (Primeiro Comando da Capital) foi preso no último sábado (2) em Limeira (SP). “Londres” é apontado como o líder da facção criminosa sendo responsável por comandar o tráfico internacional de cocaína. Ele possui condenações em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PF (Polícia Federal) em ação conjunta com a Força Tática da Polícia Militar de Limeira, o criminoso foi localizado e preso. Ele se encontrava foragido desde 2017 e tem três condenações em Campo Grande por tráfico de drogas e associação criminosa. Penas que chegam a quase 50 anos de reclusão.

INVESTIGAÇÕES

As investigações apontaram que “Londres” comandava tráfico de cocaína da Bolívia, passando pelo Brasil onde parte da droga era distribuída chegando até a Europa. No momento da prisão ele dirigia uma Land Rover Discovery preta. O acusado no momento da prisão apresentou documentos falsos. Preso, ele é apontado como um dos líderes ligados a Fuminho, Gilberto Aparecido dos Santos considerado braço direito de Marcos Willians Herbeas Camacho, o Marcola.