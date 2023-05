Cana: safra 2023/24 do Centro-Sul deve crescer 9,2%, para 598,5 milhões de t

A safra de cana-de-açúcar do Centro-Sul 2023/24 (abril a março) está projetada em 598,50 milhões de toneladas, o que representaria uma alta de 9,2% em comparação com temporada anterior 2022/23. A estimativa é da Datagro e foi divulgada hoje durante a 16ª Citi ISO Datagro New York Sugar & Ethanol Conference. O mix açucareiro deve atingir de 48,2%.

Em relação à produção de açúcar, projeta-se 38,30 milhões de toneladas para a região que, caso se confirme, significaria crescimento de 13,6% ante o ciclo anterior.

A produção de etanol no ciclo 2023/24 é estimada em 30,71 bilhões de litros (incluindo o biocombustível produzido com milho), aumento de 6,2% ante 2022/23, dos quais 11,70 bilhões de litros de anidro (-4,8%) e 19,01 bilhões de litros de hidratado (+14,4%).

Para o Norte e Nordeste, a Datagro projeta 58 milhões de t de cana na safra 2023/24, mesmo volume de 2022/23, com mix açucareiro de 46,3%. A produção de açúcar está prevista em 3,20 milhões de t (+2,4%); a de etanol em 2,27 bilhões de litros (+2,4%).

Levantamento realizado pela Datagro mostra que a produção de etanol de milho está crescendo no Brasil: em 2019/20 estava em 1,62 bilhão de litros e estima-se 5,40 bilhões de litros em 2023/24. Em 2032/33, a produção do biocombustível à base do cereal pode atingir 14,30 bilhões de litros.