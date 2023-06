Cancelado o evento “ÉDER MILITÃO & AMIGOS CONTRA FOME”. Uma nova data será escolhida em agosto.

Prezados parceiros, patrocinadores e fãs,

Segundo a organização ÉDER MILITÃO & AMIGOS CONTRA FOME”, o motivo para o cancelamento do evento no dia 27, e a mudança para uma data que será no mês de agosto, FOI A MUDANÇA DE LOCAL, que estava previsto para ser realizado no Estádio do Morenão, como a mudança de local não estava previsto com a agenda do anfitrião e parceiro Eder, FOI SOLICITADO UMA NOVA DATA EM AGOSTO.

Ressaltando que conforme em vídeo a presença dele estava confirmado para a data do dia 27. Mas houve mudanças na agenda do mesmo devido a alteração do local do jogo que não oferecia a segurança necessária para os jogadores. E o evento será realizado em uma nova data em agosto.

Mas, como exigência ligada ao nome do grande atleta e todos os amigos e parceiros envolvidos, decidimos assim, por não apresentarmos da forma exata que pretendíamos todos os requisitos de comodidade, conforto, segurança e entretenimento pelo cancelamento. Gostaríamos de pedir assim, desculpas por qualquer inconveniente que possa ter causado e agradecer pela compreensão. Já estamos trabalhando de forma constante com todos os parceiros para encontrar uma nova data para a realização do evento e entraremos em contato assim que possível.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimento, por favor, entre em contato conosco pelos meios de comunicação disponíveis.

Atenciosamente.

Luiz Carlos Araújo