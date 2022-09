Renata Barbosa Lacerda (52), é empresária, Pedagoga e Advogada. Tem muito trabalho prestado, sempre foi colaborada de ONGs, além de ser católica e conservadora. Dra. Renata é a favor da redução e simplificação de impostos (Reforma Tributária). Sobre a Reforma Penal, ela quer o fim das regalias, saidinhas dos condenados, como também o Cumprimento em sua integralidade, das penas determinadas pelo judiciário. Na educação, Dra. Renata tem projetos para a Reforma do sistema educacional, ampliação do número de aulas de matérias como redação, Gramática, geografia, história, idiomas. integralização do jardim e 1° grau, com carga horária de 8 horas das crianças.

Para Renata Lacerda que defende a implementação de delegacias para mulheres em todo o estado de Mato Grosso do Sul, existe a possibilidade e ela irá buscar incansavelmente, recursos para que todas as cidades tenham sua própria delegacia.