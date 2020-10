Dra. Maria José é candidata a uma das vagas na Câmara Municipal de Campo Grande e pretende continuar sua luta em defesa de mais saúde para a população.

Dra. Maria José é neuropediatra e sempre lutou, não apenas em benefício da classe médica, mas também pela população, para que seja sempre bem atendida.

“Essas são apenas algumas das inúmeras propostas que temos para realmente melhorarmos as condições de saúde da nossa gente. Temos muito o que fazer e queremos trabalhar mais para o bem-estar da população”, disse a candidata que por intermédio de sua vida profissional e pessoal, já demonstrou trabalho e competência em fazer mais pelo próximo.

Nessas eleições Campo Grande precisa de mudança e uns dos nomes que vem ganhando admiração pelos Campo-grandenses é o nome da Dra. Maria José.

Filha de imigrantes portugueses, de família humilde, neuropediatra há mais de 30 anos, casada e mãe de três filhos. Formada em música na faculdade de Carlos Gomes, em 1.986, integrou a Orquestra da Fundação Barbosa Rodrigues e a Orquestra Clássica de Mato Grosso do Sul.

Dra. Maria José realiza trabalhos voluntários e coordena um Projeto Social “Canta Criança” há 34 anos. Na profissão de médica, cuidou de milhares de pacientes na rede pública, trabalhando no Hospital Universitário, também atua na rede privada. Voluntária a mais de 20 anos da Sociedade Pestalozzi. já exerceu diversos cargos, um foi de diretora do Hospital Universitário e outo de Presidente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul.