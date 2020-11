Clayton TOMAZ da Luz (42), candidato a vereador pela primeira vez, que representar a região norte de Campo Grande.

Para um debutante no meio político, tudo é novidade. Mas com muita alegria e coragem, o jovem Tomaz “O Barbeiro”, tem aparecido em todas as pesquisas e aos poucos desponta como um possível nome a ocupar uma das cadeiras da Câmara Municipal no próximo ano.

“Acredito muito nos eleitores. A cada oportunidade que tenho de ouvi-los e conversar, sinto que me identifico com eles e que o pensamento é mútuo, todos nós queremos uma mudança, uma nova forma de administrar e fiscalizar nossa cidade. Tenho muito a contribuir e quero representar o povo. Acredito em uma só cidade, onde periferia e centro terão os mesmos direitos e condições para cada cidadão, para termos um comercio forte, para assegurar o direito de ir e vir, a cultura e lazer para todos.” Disse Tomaz.

PRIMEIRA VEZ

Apesar de concorrer pela primeira vez como candidato a vereador, Tomaz parece que realmente esta conquistando seus eleitores, suas reuniões são cativantes e motivadoras, onde as pessoas saem alegres e com uma esperança para que desta vez, não fique somente nas palavras de um candidato, o resultado de tudo isso, pode levar este jovem empreendedor do Nova Lima, a surpreender antigos candidatos já conhecidos de Campo Grande.

“Sou candidato pelo Podemos, onde temos uma candidata a Prefeita, que é uma mulher fantástica e que a meu ver é a pessoa mais preparada para administrar Campo Grande. Quanto a mim, o que tenho feito é ser eu mesmo. Menos conversinha e mais ação! Quem me conhece já sabe que tenho levado o nome de Campo Grande para o mundo inteiro através, da revista de Barbeiros – a primeira do Brasil e da Barbearia. Tenho viajado vários países e trazido de lá muitas experiências e claro, sempre realizado ações sociais pensando no bem estar de todos. Através do “The Lions barbes Collective”, o qual sou embaixador na América Latina, tenho realizado palestras e treinamentos contra o suicídio e depressão, mas não é só nesta área que desejo atuar, acredito estar preparado para representar o povo, por isso faço questão de ouvir suas reivindicações, e através de ofícios tenho pedido junto a prefeitura melhorias em várias áreas. Mas é lá na Câmara dos Vereadores, que terei força, para fiscalizar e apresentar soluções, para juntos construirmos uma Campo Grande para Todos.