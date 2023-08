Candidato da PM passa mal e morre durante o TAF

O Candidato Arthur Matheus Martins Rosa passou mal e morre durante o TAF (Teste de Aptidão Física) no Centro Olímpico da Vila Nascer em Campo Grande. Imagens divulgadas revelaram a exaustão dos participantes diante de forte calor e baixa umidade do ar.

A morte foi confirmado pela assessoria de imprensa da banca examinadora responsável pelo concurso, o IDECAN, confirmou que está prestando “total apoio à família”.

A banca informou que a prova seria padrão para concursos dos Bombeiros e Policiais. A vítima seria de Goiânia e viajou para o Estado na busca de conquistar o sonho de entrar para a carreira militar.

As imagens mostram dois candidato desmaiando durante a prova sob sol forte. A cidade enfrenta índices críticos de umidade relativa do ar, que segundo o Cemtec, varia de 10 a 30%.

O teste de aptidão é a 4° fase do concurso da PM, que acontece até o sábado (5), com resultado publicado no dia 31 de agosto.

As exigências do TAF incluem para homens, flexão e extensão de membros superiores na barra fixa, flexão abdominal, carl-up e corrida de 12 minutos. Para as mulheres, flexão de braços no solo (exercícios de apoio), flexão abdominal, carl-up, corrida de 12 minutos.

Confira a nota na íntegra:

O Exame de Capacidade Física do concurso Público para ingresso nos cursos de formação de soldados, e formação de oficiais, da PMMS, é de caráter eliminatório, aplicado por profissionais habilitados, sob a responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN), banca organizadora de todo o concurso, e supervisionado pela Comissão Organizadora.

A Comissão Técnica designada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, apenas auxilia no processo avaliativo, com aferição da execução dos exercícios, cuja função é permitir a avaliação de padrões de força, coordenação, agilidade, equilíbrio dinâmico, flexibilidade, potência muscular, capacidade aeróbica, anaeróbica e de velocidade, com vista a aferir o condicionamento físico do candidato para suportar os exercícios físicos a que será submetido durante o curso de formação e a resistência necessária para o desempenho da função militar.

Quaisquer questionamentos sobre eventualidades na data, horário e/ou condições de aplicação do teste cabem à banca organizadora.

Já a SAD (Secretaria Estadual de Administração) afirmou em nota que o cronograma de etapas do referido concurso é estabelecido e divulgado via edital antecipadamente.

“Diante da estrutura necessária para a realização deste e do fato que muitos candidatos são oriundos de outras cidades e estados, não é possível adiar ou cancelar as avaliações previamente agendadas. As etapas, dos concursos são desenvolvidas de modo a oferecer a estrutura necessária de avaliação ao candidato para que haja total transparência no processo”.