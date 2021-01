O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) cumpriu agenda em Campo Grande nesta sexta-feira (22), em busca de apoio da bancada federal de Mato Grosso do Sul para conquistar a presidência da Câmara.

Ao chegar à Capital, Lira foi recebido pelos deputados Luiz Ovando (PSL), Rose Modesto (PSDB) e Gerson Claro, que é vice-presidente do Progressistas no Estado. Entre os principais assuntos destacados para uma futura gestão, ele falou sobre transparência, prioridades para as reformas e independência da Casa de Leis.

Também afirmou que se identifica com Mato Grosso do Sul “pela agricultura, pecuária e belezas naturais”. Na sequência, seguiu para uma reunião com o governador Reinaldo Azambuja, lideranças políticas e representantes das bancadas estadual e federal.

Em seguida, Arthur Lira seguiu para a sede do PP no Estado, onde foi recepcionado por lideranças progressistas como o deputado estadual Gerson Claro, o prefeito de Dourados, Alan Guedes, e o ex-candidato a prefeito de Campo Grande e membro da Executiva, Esacheu Nascimento.

Ele concedeu entrevista à imprensa e cravou que garantiu em Mato Grosso do Sul “a maioria dos votos” entre os oito integrantes da bancada federal.

“Tenho uma boa relação com o Reinaldo [Azambuja] dos tempos em que atuamos juntos na Câmara e estou convicto que terei a maioria absoluta dos votos”, destacou.