Candidatos tem até sexta-feira para atualizar dados e participar do Revalida da Habitação

Previsão é que a obra dure seis meses e seja concluída até 4 de fevereiro de 2024

Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) lançou oficialmente, na manhã desta segunda-feira (14), as obras de recapeamento na avenida Duque de Caxias.

Serão 9,5 quilômetros revitalizados, entre o Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR) e o Indubrasil, sendo 4,1 km de reconstrução e 5,4 km de recapeamento.

Evento de lançamento das obras da Duque de Caxias. Foto: Marcelo Victor

A avenida também ganhará 2,8 quilômetros de ciclovia, entre o Aeroporto Internacional e a rotatória do bairro Nova Campo Grande.

Com isso, a nova ciclovia possivelmente irá emendar com a já existe na via. No total, serão 6,8 quilômetros de ciclovia na Duque de Caxias, entre o Hospital Militar e a rotatória do bairro Nova Campo Grande.

Além disso, 187 metros de defensa metálica, 187 metros de drenagem e 11 estações de embarque de ônibus também serão implantados na via.

A previsão é que a obra dure seis meses e seja concluída até 4 de fevereiro de 2024. Anteriormente, o Correio do Estado havia publicado que a o bra duraria oito meses e seria entregue em abril de 2024 , mas, a prefeitura reduziu o prazo de entrega.

O investimento é de R$ 16.534.788,98, sendo . Os recursos são oriundos da prefeitura e governo do Estado, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul). A obra faz parte do pacote de investimentos do aniversário de 124 anos de Campo Grande.

Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Foto: Marcelo Victor

Segundo a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), a obra beneficiará aproximadamente 100 mil pessoas, que moram nos bairros do entorno da Duque de Caxias.

“Já demos a largada, já começamos a obra e em torno de dois a três meses já teremos a primeira etapa [finalizada] e depois a segunda etapa já trazendo as melhorias e mobilidade urbana, mudando as características dessa região. A obra trará grande impacto [positivo] para a região.

De acordo com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), a obra é bem-vinda pois a avenida é porta de entrada para o Pantanal e Rota Bioceânica.

Governador de MS, Eduardo Riedel. Foto: Marcelo Victor

“É uma avenida emblemática, liga a uma região muito importante do estado. A prefeita entende como prioridade e vamos ser parceiros. A importância [da obra] é viabilizar investimentos e bem-estar para o cidadão sul mato grossense e aqui vamos ser parceiros de Campo Grande no que for prioridade. O cidadão não quer saber se [o recurso] é do governo do Estado ou da prefeitura, ele quer é resultados”, disse o governador.

A senadora por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PP), afirmou que a prefeitura recebe recursos de drenagem e pavimentação da bancada federal.

Senadora de MS, Tereza Cristina. Foto: Marcelo Victor

“A bancada tem sido parceira, eu não sei o montante exato [do pacote de obras do aniversário de Campo Grande], mas tem muitos recursos da bancada federal que chegam para prefeitura, para asfalto, pavimentação, drenagem. Enfim, tem um pacote que a prefeitura sempre recebe da bancada”, ressaltou a senadora.

A avenida Duque de Caxias está localizada na região Oeste de Campo Grande e abrange os bairros Amambaí, Vila Alba, Taveirópolis, vila Base Aérea, vila Duque de Caxias, Santo Antônio, Jardim Aeroporto, Jardim Sayonara, vila Serradinho, Nova Campo Grande, Popular, Jardim Carioca e Indubrasil.

Tem cerca de 15 quilômetros de extensão, com início no Hospital Militar e fim no Indubrasil. A via dá acesso a BR-262, saída para Corumbá. Abriga diversas unidades das Forças Armadas, como quartéis do Exército Brasileiro e bases da Força Aérea Brasileira.

PROBLEMAS

A avenida Duque de Caxias, entre o Aeroporto Internacional e a rotatória do bairro Nova Campo Grande, enfrenta graves problemas de infraestrutura.

O asfalto está ‘afundado’ há anos, devido ao desgaste natural e excesso de carga de caminhões que trafegam na via todos os dias.

A roda dos caminhões formaram uma valeta de cerca de sete centímetros na via, e, consequentemente, desnivelou o asfalto.

A equipe de reportagem do Correio do Estado esteve no local e flagrou as “ondas” no asfalto.

Avenida com ondas no asfalto. Foto: Marcelo Victor

Os pneus do veículo encaixam perfeitamente nesta valeta e, com isso, o carro é rebaixado e corre o risco do escapamento, tanque de combustível, caixa de marcha e cárter do motor, arranharem no asfalto.

Quando chove, poças d’água se formam nessas valetas e o motorista corre o risco de aquaplanar o veículo. A avenida se tornou palco de acidente de motociclistas, que se desequilibram com as “ondas” na via.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) publicou, em 17 de outubro de 2022, no Diário Oficial do município (Diogrande), extrato do contrato de R$ 16,5 milhões para revitalizar e recapear a avenida Duque de Caxias , no trecho entre o Aeroporto Internacional e o Núcleo Industrial, próximo à entrada do bairro Nova Campo Grande.

Além do recapeamento, a obra também abrangeria a revitalização da ciclovia, calçadas, melhoria na drenagem e sinalização da via. A empresa que havia sido contratada para executá-la foi a Engepar.

A revitalização tinha o prazo para começar em três meses e ser executada dentro de nove meses. Mas, até o momento, ainda não começou. A previsão é que comece nos próximos dias, de acordo com a prefeitura.