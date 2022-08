Festa democrática reuniu políticos e lideranças em Campo Grande para oficializar candidatura de Carlos Bernardo a deputado federal e André Puccinelli a governador

O Clube Nipo-Brasileiro foi palco para a grande festa democrática da Convenção do MDB, que oficializou as candidaturas de André Puccinelli ao Governo do Estado, Tania Garib como vice-governadora, e Carlos Bernardo como deputado federal, além do time de candidatos a deputado federal e estadual que concorrerão às eleições de outubro.

Políticos de todo Estado, lideranças e apoiadores lotaram o Clube Nipo-Brasileiro para a convenção do MDB, que também apresentou os partidos que comporão com o MDB: Solidariedade, Democracia Cristã e Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

A candidata a vice-governadora, Tania Garib, relembrou os anos de amizade que mantém com o ex-governador e candidato ao Governo André Puccinelli, desde a juventude, em Fátima do Sul. “Aceitei este desafio porque como me disse o André, ainda temos que fazer mais pelo Mato Grosso do Sul. Quem nos dá força para continuar são vocês, precisamos estar unidos e fortes, lutando por todo nosso time, para que possamos desenvolver o melhor trabalho para o nosso Estado”, declarou.

O candidato a governador André Puccinelli, afirmou que a campanha será conduzida com tranquilidade, apresentando soluções e o plano de trabalho que está sendo construído para o Mato Grosso do Sul, com foco em ação social, investimentos em saúde, educação, novos postos de empregos e assistência social às famílias que sofrem com a vulnerabilidade. “Nossa caminhada até 2 de outubro será de mostrar como se sonha e se faz, como já fizemos no passado por Mato Grosso do Sul. Muito obrigado meu povo, muito obrigado aos 79 municípios e muito obrigado a nossa gente por estarem conosco nesta jornada. A vitória é nossa”, destacou.

O candidato a deputado federal Carlos Bernardo, que é CEO do curso de Medicina da Universidade Central do Paraguai (UCP), jornalista e pecuarista no Estado, pela primeira vez disputando uma vaga na Câmara Federal, afirmou que aceitou o desafio de integrar o time de André Puccinelli para trabalhar muito por Mato Grosso do Sul, com foco para a educação, saúde e fomentar novos postos de trabalho para a população. “O André fez e vai fazer muito mais pelo nosso Estado, atendendo às prioridades dos 79 municípios, através do diagnóstico que realizou no período de pré-campanha. Com muito orgulho, faço parte deste grupo, força de vontade e garra não vão faltar para fazermos um trabalho excelente pelo nosso povo. Estou pronto para trabalhar pelo nosso Mato Grosso do Sul”, finalizou.