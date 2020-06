Segundo a revista Science News, uma pesquisa publicada no jornal da Universidade de Tel Aviv, identificou em um santuário judeu em Israel vestígios de cannabis usada em rituais que aconteceram mais de 700 anos antes de Cristo. A descoberta de quais eram as substancias encontradas no altar no sítio arqueológico encontrado em 1962, só pode ser comprovada agora, quase 70 anos depois das escavações, graças a tecnologia, e só foi preservada graças ao clima seco do deserto de Neguev, em Tel Arad, na região central de Israel.

Segundo o artigo a planta foi misturada com esterco para queimar em temperaturas mais baixas e a mistura continha inclusive o composto psicoativo tetra-hidrocanabinol (THC), além de canabidiol (CBD) e canabinol (CBN). Essa é a evidência mais antiga de uso da maconha já encontrada na história. “É a primeira vez que a maconha é identificada no antigo Oriente Próximo”, disse Eran Arie, autor do estudo e pesquisador do Museu de Israel, em Jerusalém. “Seu uso no santuário deve ter desempenhado um papel central nos rituais cultuais realizados lá”, explicou.

Não há certeza sobre como a maconha chegou à região, mas acredita-se que as primeiras rotas comerciais da Rota da Seda da Ásia Central e Oriental foram responsáveis pela entrada da planta em Tel Arad. O templo foi construído há cerca de 2,7 mil anos e usado por aproximadamente 50 anos. O santuário tem 42 pés de diâmetro e 62 pés de profundidade, com quatro áreas, incluindo um pátio aberto cercado, uma área de armazenamento, um salão principal e uma pequena adega.

Hoje, o local faz parte do sítio arqueológico de Tel Arad, porém está inacessível a historiadores, então outros santuários semelhantes estão sendo utilizados para estudos. Quando ativo, o local fazia parte de uma fortaleza no topo de uma colina na fronteira sul do Reino de Judá. Em outros templos menores, os mesmos materiais foram coletados, o que reforça a ideia de que a prática era comum na época.