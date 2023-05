Cano marca três e Fluminense amassa River Plate no Maracanã pela Libertadores: 5 a 1

O Fluminense conseguiu mais uma vitória convincente, à altura do futebol apresentado pelos comandados por Fernando Diniz. No Maracanã lotado, o Tricolor carioca goleou o poderoso River Plate, atual líder do Campeonato Argentino, por 5 a 1, em jogo válido pela Copa Libertadores.

O grande destaque individual, mais uma vez, foi o atacante argentino Germán Cano, que marcou três gols. Os outros dois foram do colombiano Jhon Arias. Beltrán descontou para o River Plate.

Com a goleada, o Fluminense tem a classificação encaminhada no Grupo D, com 100% de aproveitamento — três jogos e três vitórias.

Cano faz a diferença

Germán Cano. Este é o resumo da ótima vitória do Fluminense, nesta terça-feira (2), no Maracanã, diante do River Plate, por 5 a 1, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A atuação de gala do camisa 14, artilheiro do Brasil novamente, será lembrada por muitos anos.

Foram três gols, que o deixaram isolado como goleador do Brasil, com 23 gols — um a mais que Pedro. Um anulado. Bola na trave. Passes precisos. É responsável pela expulsão de González Pirez.

Ainda teve tempo para Jhon Arias também mostrar porque é um dos principais jogadores da equipe. Para o River Plate, Beltrán marcou ainda no primeiro tempo. Voltando a Cano, poucas vezes tivemos a oportunidade de ver um desfile do argentino de 34 anos. Cada rodada, cada partida, o camisa 14 parece estar melhor. É até questionável — mesmo com o título da Copa do Mundo — ele sequer ter sido reserva da seleção nacional.

Clássicos pela frente

Agora, o Fluminense soma nove pontos em três jogos. É líder com 100% de aproveitamento e praticamente encaminhou a classificação. O River precisa se reabilitar no returno. Com três pontos em três jogos, os argentinos recebem Fluminense e The Strongest-BOL e saem contra o Sporting Cristal-PER. Precisa começar a vencer para avançar às oitavas de finais.

O Fluminense volta suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor joga no sábado (6), às 21h (de Brasília) contra o Vasco, tentando se recuperar da derrota para o Fortaleza. Líder do Campeonato Argentino, o River Plate também tem clássico, diante do Boca Juniors, no domingo (7), no Monumental de Nuñez.

O jogo

Diante de um adversário complicado, o Fluminense tentou começar pressionando, mas o que se viu foi uma equipe nervosa caindo na catimba argentina. Logo nos primeiros minutos, Pérez deu uma entrada forte em Cano e o árbitro apenas mostrou o cartão amarelo. O mesmo valeu para Felipe Melo, que escapou da expulsão em duas oportunidades. O juiz Esteban Ostojich perdeu o controle da partida e o primeiro tempo acabou com 20 faltas e quatro cartões amarelos.

Mas quem queria jogar bola era o artilheiro do Brasil, Germán Cano. E, na primeira chance que teve, ele limpou a zaga e fuzilou de perna esquerda para abrir o marcador e fazer um lindo gol no Maracanã. A vantagem no marcador pouco serviu ao Flu. Mesmo vencendo, o Tricolor foi sufocado após o gol e viu Beltrán empatar o confronto em falha de Jhon Arias.

O River Plate seguiu pressionando e pouco não virou a partida. Apreensiva, a torcida do Fluminense até tentou jogar junto, mas o que se viu foi um River mais consistente e mais perigoso. Foram sete finalizações, sendo três no gol de Fábio, antes do intervalo.

Mais um L para Lorenzo!

Espetacular. Essa palavra define o segundo gol do Fluminense, com apenas sete minutos da segunda etapa. Sem alterações, o Tricolor voltou mais animado após o intervalo e ele estava lá mais uma vez: Cano! Em passe milimétrico de Paulo Henrique Ganso para Samuel Xavier, que serviu o argentino goleador para fazer mais uma homenagem ao filho Lorenzo.

Encurralando o River no campo de defesa, o Fluminense chegou a fazer o terceiro logo em seguida — com Cano novamente — mas o gol foi anulado por posição irregular do camisa 14. E nem só de gol vive Cano. O zagueiro González Pirez acertou o rosto do argentino, já tinha cartão amarelo, e foi expulso pelo árbitro uruguaio.

Com um a mais, dominando e vendo Cano espetacular, o Tricolor chegou ao óbvio terceiro gol. E não só isso, ele ainda recebeu lançamento preciso de Jhon Arias — que também merece um parágrafo a parte — e marcou seu terceiro no torneio, assumindo também a artilharia da Libertadores com cinco gols.

Ode a Jhon Arias

Sempre ali, sendo decisivo e participativo pelo Fluminense. Jhon Arias também merece ser mencionado. Ele até que vacilou no gol do River Plate. Mas se redimiu e com vontade. Primeiro, aproveitou ótima jogada de Alexander e fuzilou Armani. Esse foi o terceiro gol tricolor até então. Depois, cruzou com perfeição para Cano marcar o citado hat-trick.

Mas Arias também queria seu protagonismo. Aproveitou ainda bobeada da zaga do River e marcou o quinto, seu segundo no jogo. O colombiano tem quatro gols na temporada e dez assistências.

Em 2022, 16 gols e 17 assistências. A fase do camisa 21 é tão espetacular quanto a de Cano. De Paulo Henrique Ganso. De Alexander. De Fernando Diniz. É um Fluminense avassalador!

Fluminense 5×1 River Plate-ARG

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Vítor Mendes) e Marcelo (Jhon Kennedy); André, Alexander, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno (Lima) e Cano (Lelê). Técnico: Fernando Diniz

River Plate-ARG: Armani; Herrera, González Pirez, Mammana (Solari) e Casco; Pérez (Palavecino), Aliendro, De La Cruz (Paradela) e Nacho Fernández (Rojas); Barco e Beltrán (Simon). Técnico: Martín Demichelis.

Gols: Cano (28 min 1ºT, 7 min 2ºT e 41 min 2ºT) e Jhon Arias (29 min 2ºT) para o Fluminense; Beltrán (38 min 1ºT) para o River Plate-ARG

Cartões amarelos: Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso e André (Fluminense); Pérez, González Pirez, Beltrán (River Plate-ARG)

Cartão Vermelho: González Pirez (River Plate-ARG)

Data e horário: 2 de maio de 2023 (terça-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)

Árbitro de vídeo: Angelo Hermosilla (CHI)