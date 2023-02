O cantor Jefferson Machado morreu aos 27 anos em um acidente de trânsito no final da noite de segunda-feira, 30. O acidente aconteceu por volta das 23h05 na RSC-453, no município de Estrela, na região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. O veículo do artista uma Ford Ranger foi atingido por um ladrão que fugia da polícia. A namorada do cantor, Maiara Dastch, 27, que estava no carro foi socorrida em estado grave e estava internada na UTI. Jefferson ficou preso às ferragens e morreu no local. O criminoso está preso.

Jefferson Machado era conhecido na região de Teutônia (RS), onde nasceu. O Sertanejo ficou famoso por músicas como “Digitando” e “Riquinha”. Maiara, namorada do cantor, foi eleita princesa de Teutônia em 2018 e 2019.