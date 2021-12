A Mattel anunciou no dia da Consciência Negra o lançamento de uma Barbie que homenageia a cantora Iza, uma das cantoras mais populares da atual cena pop brasileira. A boneca é a terceira versão da boneca Barbie homenageando uma mulher brasileira. Depois da surfista Maya Gabeira e da biomédica Jaqueline Goes (que coordenou a equipe responsável pelo sequenciamento do genoma do vírus SARS-CoV-2 apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de COVID-19 no Brasil a cantora IZA é a terceira brasileira a ganhar sua versão Barbie.

A boneca faz parte da linha “Mulheres Inspiradoras”, uma linha para colecionadores que pode chegar a custar até cerca de R$ 1.000, e que já homenageou a figuras icônicas como a escritora Maya Angelou escritora e poetisa norte americana), a pintora Frida Kahlo e aviadora Amelia Earhart (a primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico), entre outras personalidades relevantes que servem como exemplos poderosos para crianças.

Segundo a cantora, ela, assim como grande parte das crianças negras, cresceu em um ambiente onde não se sentia representada e a homenagem vem como uma forma de levantar a discussão sobre a falta de visibilidade dada às pessoas pretas. “Eu amava brincar de Barbie quando era criança, mas aquele universo todo não era dentro da minha realidade, eu não me enxergava naquilo. Às vezes quando a gente não se vê nos lugares é muito difícil achar que o nosso sonho é possível”, contou IZA.

Já a Mattel, anunciou em nota: “Prestamos uma homenagem à cantora IZA por tudo o que ela representa para as futuras gerações ao quebrar barreiras e empoderar meninas e meninos de todo o mundo”. Sempre engajada nas causas sociais e símbolo de representatividade preta, a cantora dona dos hits “Pesadão”, “Gueto” e “Dona de mim”, lançou a novidade no sábado (20), Dia da Consciência Negra.