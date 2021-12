A cantora Luiza, dupla do cantor Maurílio, está recolhida ao lado da namorada, a médica e ex-BBB Marcela Mc Gowan, após a morte do sertanejo. Segundo a assessoria de Marcela, o casal vive o luto intenso após Maurílio falecer aos 28 anos em um hospital de Goiânia (GO).

“Nesse momento de luto intenso, a médica e influenciadora digital se recolhe com sua namorada (Luiza) e familiares para unirem forças nesse momento tão difícil. Pedimos orações e agradecemos a compreensão de todos”, diz a nota publicada no Instagram da médica.

Segundo o Metrópoles, logo após a morte do cantor, Luiza pronunciou-se lamentando a perda do companheiro e amigo. Através de um comunicado, a cantora desabafou e expressou que “a dor de perder alguém é imensurável e irreparável”.

“A cantora Luiza vem através de sua assessoria de imprensa expressar toda a sua dor nesse momento de perda. A dor de perder alguém é imensurável e irreparável, assim será com seu parceiro Maurílio. O luto é necessário e Luiza está passando por um momento de intensa tristeza e pedimos a compreensão de toda imprensa nesse momento delicado. De pronto, agradecemos todo o carinho e pedimos orações. Sejamos fortes”, escreveu a equipe.

O velório do cantor Maurílio será em Imperatriz, no Maranhão, cidade onde ele nasceu, na manhã desta quinta-feira (30).