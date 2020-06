Cão do Batalhão de Choque da PM farejou na manhã de hoje (17) uma encomenda postada nos correios localizada no bairro Amambai, em Campo Grande/MS com 9,5 Kg de maconha. A droga estava dividida em cinco encomendas que foram enviadas das cidades de Dourados, Aral Moreira e Coronel Sapucaia para Santo José dos Pinhais/PR. Diante dos fatos o entorpecente foi encaminhado à PF da Capital.