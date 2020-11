TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – Na manhã de quarta feira (12/11) a Polícia Militar utilizou um cão farejador em uma fiscalização pela Avenida Ranulpho Marques Leal. Por volta das 06h, uma equipe de radiopatrulhamento detectou a necessidade de abordagem e fiscalização de um veículo de transporte de carga.

Após a fiscalização documental, uma equipe do Canil Setorial do 2º Batalhão de Polícia Militar auxiliou com o emprego de um cão farejador e realizaram as buscas para verificação geral. Após completa verificação; veículo e motorista foram liberados por se encontrarem em situação de regularidade.