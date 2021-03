TRÊS LAGOAS (MS) – cão farejador na noite de sexta feira (26) indicou presença de droga em uma moto e levou a Polícia Militar a apreender uma grande e diversificada quantidade de entorpecentes. Durante patrulhamento ostensivo pelo bairro Jardim Maristela, policiais militares realizaram a abordagem de uma motocicleta Honda CG150 Titan Mix que trafegava com o farol apagado e com apoio do cão farejador K9 Eddie localizaram maconha no bolso do condutor, que em principio alegou ser usuário de maconha e que teria outras porções guardadas em sua residência.

Contudo, em buscas na motocicleta, o K9 apresentou súbita mudança comportamental indicando a presença de ilícitos no capacete sendo localizado dentro do forro mais 10 invólucros da substância análoga à maconha, 10 invólucros da substância aparentando ser Crack, 19 invólucros de substância análoga à cocaína e ainda 07 invólucros com papelotes análogos ao alucinógeno sintético “NBOMe”.

O acusado confessou que trabalhava como moto entregador de lanches e há algum tempo passou a comercializar os entorpecentes, atualmente assim no conhecido “disque-drogas”. Diante da materialidade criminosa, foi dado voz de prisão ao acusado, que foi apresentado na delegacia juntamente com o entorpecente apreendido. Diante da grande e diversificada quantidade de drogas, a equipe deslocou a residência indicada pelo acusado e por lá o cão farejador apresentou indicou a presença de drogas próximas ao colchão, sendo encontrado um invólucro de maconha, bem como também indicou em uma garrafa térmica, sendo apreendido outro tablete maconha.