COXIM-MS (Correspondente) – Com ajuda de cão farejador da PM a PRF apreendeu 116 Kg de maconha esc0ndidas num veículo Nissan Sentra, de placas de MS. O homem, de 37 anos, e a passageira, de 29, estavam acompanhados pelos três filhos, de 5, 7 e 9 anos. A droga estava escondida no para-choque do carro cobertos de óleo pra dificultar o odor do cachorro. O casal disse ter ido até Ponta Porã/MS, onde o automóvel foi carregado, e depois seguiu para Cuiabá/MT. Os envolvidos disseram ainda que receberam cinco mil reais pelo transporte do entorpecente. O homem e a mulher foram encaminhados, presos, para Polícia Civil do Município. Os três menores de idade foram encaminhados para o Conselho Tutelar.