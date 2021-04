BRASILÂNDIA-MS (Correspondente) – A Patrulha Rural com apoio do Canil do 2º BPM prendeu na última segunda-feira (12) um traficante no município. A ação ocorreu durante fiscalização na MS-395, área rural do município. Os policiais abordagem um veículo Peugeot/207. Na revista foi empregado o auxílio dos cães na detecção de entorpecentes. O cão policial k9 Mara e o k9 Eddie indicaram a presença de ilícitos no porta malas do veículo. Os policiais apreenderam 23 tabletes de pasta base de cocaína, pesando 24Kg.

Em entrevista o motorista relatou ter pegado o veículo carregado em Campo Grande/MS tendo como destino final o Estado de Minas Gerais e receberia certa quantia de dinheiro pelo transporte do ilícito. Após receber voz de prisão o autor, o veículo e a droga foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia.