A empresa americana Kernel anunciou essa semana que começará a enviar nas próximas semanas à algumas um capacete desenvolvido por eles que é capaz de ler mentes. A engenhoca, que custa cerca de 50 mil dólares é capaz de mapear a atividade cerebral podendo ajudar na recuperação de pessoas que tiveram algum comprometimento cerebral.

A tecnologia foi baseada em uma maquina que já existe, o diferencial é que a Kernel conseguiu sintetizar uma maquina gigante (do tamanho e uma sala) que custa milhões de dólares, simplificando-a para ficar do tamanho de um capacete a um custo bem menor. A simplificação do aparelho, além de torna-lo mais acessível, também torna mas democrático o acesso do paciente à tratamentos que necessitam desse tipo de mapeamento.

Pesando apenas alguns quilos, o capacete contêm sensores e componentes eletrônicos que medem e analisam os impulsos elétricos do cérebro e o fluxo sanguíneo na velocidade do pensamento, fornecendo material para que possa analisar como o órgão responde ao estímulos do mundo. Para isso, a empresa separou a função em capacetes distintos, capaz de mapear o cérebro de maneira mais específica por zonas cerebrais.

Um dos capacetes por exemplo, batizado de “Flow”, pode registrar dados em tempo real e “estabelecer padrões precisos de atividade cerebral usando lasers, apenas conectando-o a um computador por meio de um cabo USB-C. Já o capacete “Flux”, é capaz de medir “a velocidade dos neurônios em tempo real” e fornecendo dados cerebrais de funções excitação, emoção, atenção, memória e aprendizagem”, afirmou a empresa.

Segundo a empresa, o objetivo do capacete é que pesquisadores possam usar os dados coletados por ele para estudar o envelhecimento do cérebro, distúrbios mentais, derrames e até mesmo o que acontece dentro do cérebro durante uma viagem psicodélica. Tudo para saber com exatidão o que acontece dentro de um dos órgãos mais enigmáticos que possuímos.

Sobre o funcionamento do aparelho, a empresa destacou que eles funcionam de formas distintas. O capacete Flow funciona enviando lasers através do crânio para registrar a atividade cerebral medindo as mudanças nos níveis de oxigenação do sangue. Já o Flux utiliza um processo chamado “magnetoencefalografia”, uma técnica de neuroimagem para mapear a atividade cerebral por meio do registro dos campos magnéticos do cérebro.

As primeiras pessoas a receberem os capacetes incluem instituições de pesquisa do cérebro e outras empresas que querem entender melhor o que se passa na mente de seus clientes. “Para progredir em todas as frentes de que precisamos como sociedade, temos que colocar o cérebro online”, pontuou o CEO da Kernel, Bryan Johnson.