Uma experiência científica de pesquisadores do Kenneth R. Peak Center for Brain and Pituitary Tumor Treatment, do Instituto Neurológico Metodista de Houston, nos EUA, puderam fazer uma constatação incrível após o falecimento de um paciente de 53 anos que já havia sido submetido a diversos tipos de tratamentos tradicionais e opcionais, como quimioterapia, excisão radical e terapias genéticas experimentais para tratar um glioblastoma, um dos piores e mais fatais tipos de câncer dentro do grupo, tendo uma sobrevida de cerca de apenas dois anos de vida após seu aparecimento.

Depois do paciente morrer devido à outras complicações, os médicos puderam constatar através da autópsia que o capacete que ele vinha testando para combater o tumor cerebral conseguiu reduzir o tumor em 31%. Apesar da redução ser considerada pequena, foi um grande feito para uma terapia nâo invasiva e feita por tão pouco tempo. O paciente teria utilizado o capacete por apenas cinco semanas, iniciando com duas horas por dia e aumentando progressivamente até no máximo seis horas diárias.

Segundo o Dr. David S. Baskin, um dos autores da investigação publicada no Frontiers of Oncology, os resultados abrem caminho para “um novo mundo de terapias não invasivas e não tóxicas, com muitas possibilidades excitantes para o futuro. “Graças à coragem deste paciente e da sua família, fomos capazes de testar e verificar a potencial eficácia do primeiro tratamento não invasivo para glioblastomas do mundo. Não seria revolucionário tratar tumores sem cirurgias, apenas utilizando frequências magnéticas?”, disse ele.

O capacete funciona com um processador que gera um campo magnético direcionado ao tumor, reduzindo a massa tumoral sem cirurgias. O capacete possui bateria recarregável, deve passar por mais testes clínicos mas animou os cientistas. Tratar um tumor como o glioblastoma sem o risco de danos e sequelas gerados por uma cirurgia, de uma forma tão relativamente simples, apenas com frequências magnéticas pode ser um marco na medicina no futuro.