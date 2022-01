Com 27 vídeos produzidos integralmente pelos técnicos da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), a capacitação ‘Conexão SUAS Introdutório’ já está disponível, de forma gratuita, na plataforma do site da Escola de Governo de Mato Grosso do Sul. O curso é uma iniciativa da Coordenadoria da Escola do SUAS MS “Mariluce Bittar”. Conexão SUAS é um programa estadual de capacitação que estrutura desde de 2017 os processos formativos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em Mato Grosso do Sul.

O curso é destinado a todos que exerçam função de gestão, de provimento de serviços e benefícios e do controle social do Sistema Único de Assistência Social. É indicado para a participação de profissionais com nível de escolaridade: fundamental, médio, superior e pós-graduados.

“Todo o curso foi idealizado pelos técnicos da Sedhast, via Superintendência da Política de Assistência Social. A captação das imagens e a edição do material, também foi realizada por nós. Esse processo, além de se utilizar de 100% da estrutura já existente, otimizou o emprego de recursos. A materialização deste curso é uma mostra de que os valores do serviço público, como o conhecimento dos técnicos, estão a serviço de toda a sociedade. Com hospedagem no site da Escolagov, sem dúvidas esses vídeos serão úteis para os técnicos dos 79 municípios de MS e também para aquelas pessoas que desejam conhecer mais sobre a política de assistência social”, destacou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Com carga horária de 40 horas, o curso é autoinstrucional e os seus conteúdos encontram-se expostos por meio de videoaulas, complementados por meio de material compilado em apostila, para leitura e aprofundamento.

A coordenadora da Escola do SUAS MS, Patrícia Noleto, explica que com a ação o Governo do Estado segue no cumprimento de seu dever de orientar e capacitar os servidores públicos, possibilitando-lhes condições de prestar um serviço de excelência aos usuários da Política de Assistência Social.

Para acessar o curso é necessário realizar uma inscrição prévia no portal Escolagov (www.escolagov.ms.gov.br).