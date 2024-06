Capacitação on-line para emissão de documentos a privados de liberdade acontece de 4 a 6 de junho; participação de responsáveis é obrigatória

Entre os dias 4 e 6 de junho de 2024, será realizado o 3º Ciclo de Capacitação on-line da Ação Nacional de Identificação Civil e Emissão de Documentos para Pessoas Privadas de Liberdade. O curso será por meio da plataforma Zoom e as inscrições podem ser realizadas através do link: https://bit.ly/4dAHeJv.

É obrigatória a participação dos policiais penais que irão se responsabilizar pela coleta e inserção de dados utilizando os equipamentos instalados nas unidades prisionais de Mato Grosso do Sul, bem como dos diretores desses presídios da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

A capacitação é crucial para assegurar que os servidores estejam preparados para manusear os novos equipamentos e procedimentos de identificação civil, garantindo, assim, que as pessoas privadas de liberdade tenham acesso à documentação essencial para exercer seus direitos. “A participação dos policiais penais, diretores e designados para coleta biométrica é fundamental para o sucesso dessa iniciativa”, pontua o chefe do Núcleo da Tecnologia da Informação da Agepen, Pedro Alosio Viol.

O curso integra o programa Fazendo Justiça, uma iniciativa coordenada pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) em parceria com o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e a Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais). Nesta edição, a ação conta também com o apoio do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), da ARPEN (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais) e da Receita Federal.

Programação (Horário de Brasília):

Terça-feira, 4 de junho

• 10h às 12h: Webinário de abertura

• 14h às 16h: Identificação Civil no Judiciário – Fluxo de Identificação nas Audiências de Custódia

• 16h às 18h: Identificação Civil no Executivo – Fluxo de Identificação nas Unidades Prisionais

Quarta-feira, 5 de junho

• 10h às 12h: Emissão de Documentos – MDC/SEEU – Operacionalização do Módulo de Documentação Civil no Sistema Eletrônico de Execução Unificado

• 15h às 16h: Emissão de Documentos – Normativas e procedimentos para emissão e regularização do CPF

• 16h30 às 17h30: Emissão de Documentos – Certidão de Nascimento: Plataforma CRCJud e Central de Informações do Registro Civil Nacional como ferramentas facilitadoras na busca e solicitação de 2ª via de certidões

Quinta-feira, 6 de junho

• 10h às 12h: Emissão de Documentos – Título de Eleitor

• 15h às 16h: Emissão de Documentos – Diretrizes sobre a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

• 16h30 às 17h30: Atendimento ao Usuário – Suporte de 1º nível: Instalação dos equipamentos, Configuração do Software Griaule Biometric Suite – Biometric Capture Component – GBS BCC Desktop