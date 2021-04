Capaz é morto com tiro de escopeta na cabeça na manhã desta segunda-feira (5) no distrito de Canindeyú. A vítima que foi morta quando saía da propriedade em uma moto Yamaha azul para trabalhar foi identificada como Francisco Ortellado de 45 anos. O autor após atirar com uma escopeta calibre 12 fugiu em uma moto. A Polícia investiga o motivo do homicídio e está no encalço do criminoso.