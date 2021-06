Campo Grande deverá “fechar tudo” de 11 a 24 de junho segundo o Comitê Gestor do Prosseguir que publicou a decisão nesta quinta-feira (10) no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) a nova classificação do mapa de risco para infecções por Covid-19 nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Campo Grande deve adotar medidas rígidas neste período. Os municípios segundo o decreto que não adotarem as recomendações deverão apresentar justificativa técnica para o descumprimento das regras enviando a documentação à SES (Secretaria de Estado de Saúde), que fará a avaliação do caso.