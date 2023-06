Capital promete licitação para 5 das 13 escolas com obras paradas

Além de rezar por matrimônio, devotos foram à Catedral agradecer pelas bênçãos alcançadas

Neste dia de Santo Antônio a fila de fiéis que foram em busca de um pedaço do tradicional bolo que marca a data em Campo Grande já estava longa antes das 6h00. Fiéis de todos os cantos da cidade foram à Catedral, que leva o nome do padroeiro da cidade, pedir as bênçãos divinas e, lógico, tentar encontrar uma das mil alianças e ter um final feliz com alguém.

A fama de Casamenteiro que o santo tem, incentivou Aline Tavares, de 38 anos, a buscar pela intercessão do santo para conseguir um namorado. Ela, que diz já ter feito até promessa para namorar, contou que agora entregou nas mãos do santo seu pedido.

“É a primeira vez que eu venho aqui. Pedi um namorado e ele disse que manda”, afirmou a autônoma que, apesar de levar cinco potinhos de bolo, afirmou que apenas um é para ela e tem certeza que este será o sorteado com o anel.

“A gente compra para ajudar a igreja também, mas em primeiro lugar vem o pedido por um namorado”, destaca.

Provando que não existe idade para amar, quem também estava em busca de um marido é Célia da Silva, que é viúva há mais de 40 anos e compra o bolo pela terceira vez na fé de ter um companheiro para aproveitar a vida.

“A gente sempre tem que tentar, né? Eu sou viúva há tantos anos, mas é o terceiro que venho aqui comer o bolo”, contou.

Prova de que aquele dito popular o qual diz que “quem pede com fé, atendido é”, Taiane Resende, de 30 anos, hoje trabalha na equipe de distribuição do bolo como forma de expressar sua gratidão ao santo.

Ao Correio do Estado, a engenheira civil, conta que por intercessão divina seu namoro, que durava mais de oito anos, finalmente se tornou em noivado após encontrar duas alianças no bolo de Santo Antônio no ano passado.

“Eu namorava há quase oito anos e no final da Missa, dei uma conversada ali no pé de Santo Antônio e falei que se fosse do agrado de Deus que acontecesse o casamento ou, senão, que cada um fosse para o seu lado porque eu queria casar”, lembrou, relevando que está com casamento marcado para outubro deste ano.

Porém, nem todos que vão à Catedral estão em busca de um amor, pois, há quem vai apenas para pedir que as bênçãos divinas recaiam sobre aqueles que amam, seja familiares ou amigos.

Mesmo sem chegar a tempo para adquirir um convite para o bolo, Maria Cândida dos Santos, de 85 anos, não desanimou com a festa e permaneceu na Catedral para pedir a intercessão divina na vida de sua família

Com um sorriso no rosto, a aposentada conta que há seis anos sai de sua casa do bairro José Abrahão e vai até o local para comer o bolo e pedir a intercessão do santo.

“Eu vim ônibus comprar o bolo, mas o convite acabou. Eu já fui atendida por Ele quando pedi para minha família ser feliz. Mesmo sem o bolo, fica a alegria de ter vindo.”, afirma, acrescentando que está transmitindo sua devoção para sua filha, que também já é fiel ao santo aos 14 anos de idade.

De acordo com o pároco da Catedral, Wagner Divino de Souza, esse ano, o evento reuniu 200 voluntários, que participaram da organização, confecção do bolo, venda dos convites e atendimentos dos fiéis que chegavam aos montes para retirar seu pedaço de bolo.

Entre essas pessoas está Fernanda Matos, de 50 anos, que estava a postos para a entrega do bolo na fila formada por carros desde às 7h00 da manhã, embora a fila tenha se formado antes mesmo das 6h00.

“Ficamos emocionados de ver porque mesmo com a chuva e com o frio as pessoas vieram e já estavam na fila às 5h30. Vi uma senhora que veio a pé, de guarda-chuva e estava na fila esperando”.

A advogada faz parte da comunidade da Catedral há cinco anos e desde então dá o seu tempo como voluntária na confecção e distribuição dos bolos.

“É uma alegria porque é uma tradição da nossa cidade e da nossa comunidade e ver o olhar de fé das pessoas, com devoção e agradecimento pelas graças que ele intercede é muito gratificante trabalhar aqui”, afirmou

Ao Correio do Estado, o padre reforçou que não é apenas a fama de casamenteiro do santo que atrai seus devotos, mas os fiéis também o buscam por ser um exemplo de vivência com Deus, o que dá um sentido muito maior para tudo o que foi realizado.

“Em todos os anos que realizamos esse trabalho as pessoas têm sido agraciadas. De fato, quem tem buscado casamento, tem conseguido, porém, muito mais do que isso, as pessoas são abençoadas com o sentimento de unidade e amor. As pessoas precisam sentir Deus próximas delas, lembrar que Santo Antônio é esse homem que teve uma vida tão íntima com Ele e que toca as pessoas até hoje”, concluiu.

