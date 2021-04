Após reunião extraordinária do programa “Prosseguir” nesta quinta-feira (29), foi definido que de 05 a 09 de maio, o município de Campo Grande vai ter toque de recolher das 22h até às 5h da manhã, já que neste período, de forma excepcional, estará na bandeira “laranja”. A deliberação será publicada nesta sexta-feira (30), no Diário Oficial do Estado.

A decisão atende a demanda da Fecomercio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul), Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e Faems (Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul) que solicitou esta flexibilização, já que nestes dias vai se intensificar as compras no comércio devido o “Dia das Mães”.

A chefe da consultoria legislativa do Governo, Ana Carolina Ali Garcia, que é conselheira do programa, explicou que Campo Grande já atende a pontuação para estar na bandeira “laranja”, que permite o toque de recolher a partir das 22 horas, no entanto existe uma regra no Prosseguir que não pode pular duas bandeiras de uma vez, por isso teve que descer da cinza para vermelha. Por esta razão foi feita esta deliberação em período excepcional.

“Foi feita uma análise técnica e decidido que haverá esta flexibilização durante estes cinco dias, relativizando a regra em função do Dia das Mães, para evitar a concentração de pessoas no mesmo horário no comércio. A partir do dia 10 (maio) a Capital volta para bandeira vermelha, até a próxima avaliação do programa”, afirmou a consultora.

O secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Sérgio Murilo, afirmou que o novo horário do toque de recolher, nestes cinco dias, vai ser amplamente divulgado à população e que atende ao pedido do comércio para esta data importante, para as compras no setor privado.

“Foi uma decisão tomada pelo programa Prosseguir em reunião extraordinária. Um dos principais motivos para mudança foi que Campo Grande já está na bandeira laranja, mas regra do programa não permitia sair da cinza direto para ela, precisava passar pela vermelha, por isso vamos flexibilizar a mudança neste período”, destacou ele.