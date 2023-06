Capitão Contar nega rumores que poderá se candidatar à vereador em Campo Grande

Sobre as especulações de uma suposta candidatura do Capitão Contar (PRTB) na disputa ao cargo de vereador, o bolsonarista esclarece que as notícias não passam de suposições que tentam forçar um jogo político para dividir a direita.

“Estarei me reunindo com Bolsonaro na próxima semana para estarmos alinhando os projetos para as próximas eleições de 2024 e 2026. É nosso propósito comum fortalecer a direita e trabalhar para eleger bons vereadores e prefeitos em todos os municípios, e fazer um bom planejamento para 2026. Mas não existe nenhuma conversa sobre eu me candidatar a vereador. Quem está falando isso está tentando jogar alguma isca e provocar algum jogo político. Sempre fui transparente quanto às pretensões políticas e atenderei o chamado da população como sempre fiz, mas essa história de vereador é apenas especulação de quem não tem o que dizer”, e continuou, “quero poder retribuir e apoiar futuros prefeitos (as) e vereadores (as) de direita na capital e também no interior. Não está nos meus planos ser candidato a vereador”.

Há também a possibilidade de que Contar possa ser candidato em 2024 na Capital ou em 2026 a senador ou governador em Mato Grosso do Sul, já que na última eleição, ficou em 1º lugar no primeiro turno e alcançando mais de 612 mil votos no segundo, tendo mais de 213 mil votos só em Campo Grande.