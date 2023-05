Capitão Contar recebe convite para voltar ao PL e confirma planos para fortalecer a direita

Capitão Contar, que esteve filiado ao Partido Liberal nas vésperas das eleições de 2022, recebeu convite do deputado federal Marcos Pollon apoiado pelo deputado estadual João Henrique Catan para retornar ao partido.

Essa união não é novidade já que ambos defendem bandeiras e valores conservadores e de direita e já vêm trabalhando e desenvolvendo projetos em conjunto, independente dos partidos.

A passagem de Contar pelo PL foi rápida. Apesar de ter ido à Brasília em um ato de filiação com a presença do então presidente Jair Bolsonaro, Contar não permaneceu no PL, pois naquele momento, pelas construções políticas locais, dificilmente poderia se candidatar ao governo do estado, já que a sigla apoiou outra candidatura.

“Sempre trabalhei para fortalecer e unir a direita. Inclusive foi esse o motivo que me fez ir para o PRTB, para que os sul-mato-grossenses tivessem essa opção verdadeira de um voto na direita. Independente de partido, esse trabalho continua. Vou continuar trabalhando junto do Catan, do Pollon e de todos que vierem somar com a gente. O que não podemos fazer é dividir. Quero retribuir, nos 79 municípios, a gratidão que tenho a todos.”

Na véspera do encerramento da janela partidária, Contar anunciou sua ida ao PRTB, um partido pequeno, sem fundo partidário e sem mídia, mas que lhe dava plenas condições para ser o representante da direita. Hoje, Contar está no comando estadual do PRTB, sigla pela qual disputou as eleições para o governo do estado, ficando em primeiro lugar no 1º turno e alcançando mais de 600 mil votos no segundo turno, apesar da inexistência de recursos no partido.

O convite para retornar ao PL, feito por Marcos Pollon (PL) aconteceu em reunião nesta quarta-feira (10) e aumenta as expectativas para um projeto eleitoral forte em 2024.

Pollon aproveitou e deu um recado sobre a relação do ex-presidente Jair Bolsonaro com lideranças em Mato Grosso do Sul: “Bolsonaro não precisa e não quer emissários, tem acesso direto a todos os seus verdadeiros líderes de direita, sempre”.