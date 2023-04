Capitão marca, Fluminense vence e assume liderança isolada na Libertadores

Jogando ao lado da torcida, o Fluminense superou o The Strongest-BOL por 1 a 0, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, e assumiu a ponta isolada do Grupo D, com 100% de aproveitamento. O zagueiro Nino foi o autor do gol da vitória, ainda no primeiro tempo.

Agora, o Tricolor deixa para trás os próprios bolivianos, o Sporting Cristal-PER e o River Plate-ARG. Foi a quinta vitória consecutiva na temporada.

O Fluminense volta suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro, onde recebe o Athletico, no sábado (22), no Maracanã. Na Libertadores, o Flu tem pedreira pela frente: dia 2 de maio, contra o River Plate, também no Rio de Janeiro.

O The Strongest, que estava invicto em 2023, joga também no sábado, em La Paz, contra o Oriente Petrolero, pelo Campeonato Boliviano. Na competição continental, joga no mesmo dia 2, em Lima, contra o Sporting Cristal.

Marcelo sai lesionado e Nino marca

Mesmo jogando em casa com o apoio da torcida, o Fluminense iniciou a partida um pouco irreconhecível. Longe da altitude, o The Strongest não se intimidou e chegou a sufocar o Flu em alguns momentos. O Tricolor até teve um gol anulado de Germán Cano, no início da partida, mas a atuação da primeira etapa vinha muito abaixo do esperado.

Ainda no primeiro tempo, Fernando Diniz recebeu uma baixa que preocupa. Marcelo pediu para sair e foi substituído por John Kennedy. Sem o camisa 12, o técnico tricolor optou por deixar o time mais ofensivo.

O Tricolor pressionou pelas pontas e chegou ao gol. Após passe magistral de Ganso, o capitão do Flu, Nino, apareceu no meio dos zagueiros e mandou para o fundo do gol.

Fluminense erra a pontaria

O Fluminense manteve o ritmo no segundo tempo, tentando encurralar o The Strongest no campo de defesa. A equipe de Diniz, mantendo o mesmo padrão de sempre, arrematou mais de 20 bolas, mas a pontaria não estava tão boa quanto nos outros dias.

Com mais domínio da bola, o Flu chegou a acertar a trave com Cano, enquanto o The Strongest assustou de fora de área com Isnaldo, obrigando Fábio a fazer grande defesa. O artilheiro foi substituído no segundo tempo e chegou ao segundo jogo seguido, em casa, sem marcar.

O Fluminense, apesar de todo o domínio, não estava no melhor dos dias e não conseguiu chegar ao segundo gol. No último minuto de partida, Triverio chegou a empatar para os bolivianos, mas o árbitro marcou falta do atacante em Nino, para alívio tricolor.