Cinco escolas de samba saem hoje à noite na Avenida General Rondon, a passarela do samba, abrindo a disputa no carnaval de Corumbá, um dos maiores e mais tradicionais do Brasil. A influência do Rio de Janeiro é muito forte na festa pantaneira, devido a presença da Marinha na vizinha cidade de Ladário, o que diferencia o carnaval local de outras regiões.

O evento tem o apoio do Governo do Estado, que destinou R$ 760 mil para as escolas de samba e blocos oficiais, além do custeio do cachê de um show nacional. Para o governador Reinaldo Azambuja, que prestigiou a festa em anos anteriores, os recursos representam investimento em um carnaval que movimenta a cadeia do turismo e gera emprego e renda.

Acompanhando o evento, o diretor-presidente da Fundação de Cultura, Gustavo Cegonha, destacou a vibração da cidade com a onda do samba, reafirmando que é compromisso do Governo do Estado promover e apoiar eventos culturais que integram as comunidades. “É muita emoção assistir a esse carnaval, estou impressionado com sua grandeza”, disse.

O dirigente cultural afirmou que o poder público está devolvendo a cultura ao povo no formato de carnaval, depois de dois anos de pandemia do coronavírus, com o governador Reinaldo Azambuja validando o aumento do valor dos repasses às entidades carnavalescas de Corumbá e Campo Grande. “Com certeza, em 2023 faremos algo ainda maior”, garantiu.

Blocos

A folia pantaneira começou com muita antecedência, no dia 2 de abril, quando a prefeitura promoveu a escolha da Corte de Momo. A programação oficial do “Carnaval do Retorno da Nossa Alegria” garante oito dias de muita animação, com roda de samba no porto-geral, bailes infantis na Praça da Independência e no distrito de Albuquerque e desfile de fantasias.

Na noite desta quinta-feira, o circuito do samba recebeu um grande público para assistir ao desfile os onze blocos oficiais, iniciado às 20h. Mais de seis mil foliões cruzaram a passarela do samba defendendo as cores de suas agremiações. A Corte de Momo se fez presente, recepcionando a cada bloco na entrada da avenida, animando a plateia nas arquibancadas e camarotes.

O desfile, que se encerrou na madrugada de hoje (22), foi aberto pelos Intocáveis, vindo a seguir: Afro Samba reggae, Águia da Vila, Flor. de Abacate, Praia, Bola e Cerveja, Oliveira Somos Nós, Arthur Marinho, Bola Preta, Nação Zumbi, Vitória Régia e Clube dos Sem.

Escolas

O esperado desfile das dez escolas de samba será aberto às 20h pela Caprichosos de Corumbá, com o enredo “Quebrando as barreiras do preconceito, a Caprichosos te convida a manter os pés no chão, mas deixe o amor tomar conta do seu coração”. Em seguida, é a vez da Mocidade Independente da Nova Corumbá ganhar a General Rondon. A escola da Zona Sul da cidade canta: “A esperança que surge das matas: Ossaim, o Orixá da saúde”.

A Acadêmicos do Pantanal é a terceira a desfilar. A agremiação defende o enredo “Da Terra sou particular, do fogo sou paixão. Do ar sou infinito, da água sou imensidão”. Já com o enredo ”Sou mulher, meu lugar é na Império. Cantar meu samba é o que mais quero!”, a Império do Morro, vice-campeã em 2020, se apresenta logo em seguida.

A primeira noite de desfile da Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco) será encerrada pela Estação Primeira do Pantanal, com o enredo “Uma fantástica viagem ao reino da imaginação”. A programação de hoje inclui roda de samba, ao meio-dia, no porto-geral, e show na Praça Generoso Ponce, às 3h de sábado, horário previsto para o encerramento do desfile.