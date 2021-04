Os caratecas Enzo Bassi e Alessandro Gimenes

Neste um ano, muitas pessoas mudaram e se reinventaram e o carateca Enzo Gabriel Vidotti Bassi, já está há um ano realizando suas lives treino de karatê para que as pessoas que gostam do esporte possam treinar em casa. De acordo com ele, no próximo dia 26 de abril sua live treino de karatê completará um ano. Ela acontece todas as terças-feiras, às 20h, e é transmitida pela página de seu Facebook e no seu canal do Youtube. O carateca, que realiza seus treinos live junto com Alessandro Gimenes, destacou que o intuito da live é fazer com que as pessoas, de alguma forma, se exercitem mais, bem como conheçam um pouco do karatê.

A live continua acontecendo todas as terças-feiras, às 20h

Ele disse que sempre acompanha os números de visualizações uma semana após a sua realização e em média há cinco mil visualizações neste período e depois não acompanha mais, mas estes números crescem bastante, pois os treinos ficam disponíveis na rede. O carateca destacou que não tem uma data para parar com as lives treino. “Como a live tem dado certo, motivado as pessoas a praticar o esporte e me ajudado no dia a dia a ter mais interação com os meus seguidores, não tenho a intenção de parar com ela”, explicou.

Enzo ressaltou que é uma conquista muito grande ver a live completando um ano, sempre levando alegria e motivação para o mundo inteiro. “Isso me deixa muito satisfeito, pois é uma vitória muito grande. Sou grato a todos que estão me acompanhando há um ano na live. Tenho dado o meu melhor todas as terças-feiras e espero que continuem me assistindo e interagindo”, finalizou.