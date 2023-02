O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, comemorou nesta sexta-feira (24) o anúncio de novas nomeações de agentes policiais a serem feitas pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB).

Ao participar da posse do Conselho Superior da Polícia Civil na Acadepol (Academia de Polícia), em Campo Grande, o governador anunciou que irá nomear em breve os agentes aprovados no concurso público da Polícia Civil.

Delegado aposentado, Caravina é um exímio defensor do fortalecimento do setor de Segurança Pública do Estado e tem atuado diretamente para que as novas nomeações se concretizassem. Recentemente, o Secretário recebeu na Segov os representantes dos agentes de polícia que solicitaram a nomeação dos remanescentes.

“Compartilho com vocês mais uma boa notícia: Nosso governador anunciou hoje que ao completar 100 dias de governo irá dar posse aos aprovados no concurso da Polícia Civil. Serão 34 agentes de polícia científica, 53 peritos criminais, 47 peritos papiloscopistas e 69 escrivães de polícia, que irão reforçar a nossa segurança. Fico feliz em fazer parte de mais essa conquista para a segurança pública do MS”, festejou o secretário em suas redes sociais.

“Quando fortalecemos as estruturas de segurança, melhoramos a qualidade da prestação de serviços à nossa população e ajudamos a tornar o nosso Estado ainda mais seguro”, acrescentou o titular da pasta, que tem auxiliado o governador Eduardo Riedel a intensificar programas voltados a todas as áreas da administração públicas de modo a contemplar as demandas dos 79 municípios sul-mato-grossenses.