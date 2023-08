Caravina destaca a importância do MS Day para atrair novos investimentos para MS

O Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica e deputado Estadual licenciado, Pedro Caravina, fez um balanço positivo do MS Day. O evento que aconteceu ontem (01) em São Paulo e apresentou as potencialidades e oportunidades do Mato Grosso do Sul para empresários e investidores nacionais e estrangeiros.

“Houve uma grande participação de empresários e investidores e conseguimos apresentar de maneira muito positiva todas as potencialidades e ambiente de negócios do nosso Estado”, destacou.

Para Caravina, o evento serviu para destacar aos investidores um Estado competitivo, com compromisso ambiental e uma posição logística privilegiada.

“Entendo que o evento foi um sucesso. Mostramos ao empresariado todos os benefícios de se investir em Mato Grosso do Sul. Eles puderam conhecer nossa Política de atração de investimentos, nosso programa Carbono Neutro e nossas oportunidades logísticas, como a Rota Bioceânica. Não tenho dúvidas de que o saldo desse evento será novos investimentos privados para o nosso Estado, gerando emprego e renda para a nossa população”, diz o Secretário.

Realizado na sede da CNI (Confederação Nacional da Indústria), com a participação do governador Eduardo Riedel e seu secretariado, o evento reuniu mais de 400 empresários de todo Brasil que conheceram os benefícios e vantagens de se investir no Mato Grosso do Sul.

“O MS Day expôs o Mato Grosso do Sul para o mercado como um todo. As empresas puderam conhecer o Estado, potencialidades, competitividade. Bons projetos foram anunciados. É assim que a gente vai construindo com o empresariado, em parcerias. Num caminho só, da prosperidade, do desenvolvimento, da inclusão, é o que buscamos. Foram anunciados mais de R$ 5 bilhões em investimentos já consolidados e uma série de oportunidades que apareceram. O balanço é extremamente positivo para o Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador Eduardo Riedel.