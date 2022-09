O candidato a deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) intensifica a sua caminhada rumo à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul promovendo reuniões e fazendo corpo a corpo pelo interior do Estado ao longo desta semana.

Bem avaliado nas pesquisas de intenções de voto, o ex-prefeito de Bataguassu postula o cargo na chapa encabeçada pelo candidato ao governo do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), e pela deputada federal Tereza Cristina (PP-MS), ao Senado.

Desde que oficializou a sua campanha em grande ato público em Campo Grande, Caravina tem se dedicado a se reunir com lideranças políticas e conversar com eleitores a fim de ouvir sugestões e expor as suas propostas para colocar em prática, caso eleito, a partir de fevereiro do ano que vem, quando começa a próxima legislatura.

Na última quarta-feira, o tucano esteve reunido com lideranças de Porto Murtinho, no Casarão do Prefeito Nelson Cintra (PSDB) e da primeira-dama Maria Lúcia, com a participação de mais de 200 pessoas.

Além do prefeito e da primeira-dama, estavam presentes e manifestaram o apoio ao Caravina a vereadora Sônia, a coordenadora em Atenção Primária de Saúde, Ana Paula Bittencourt, a secretária de Educação, Rita de Cássia Padilha, entre outras pessoas.

Na quinta-feira pela manhã, ele caminhou pelo comércio e seguiu para Bela Vista, onde concedeu entrevista em rádio, visitou moradores e no fim da tarde participou de uma roda de conversa com a juventude.

À noite, o candidato do PSDB encerrou a agenda com uma grande reunião com lideranças políticas da cidade, localizada na Fronteira com o Paraguai, onde mais de 250 pessoas marcaram presença.

Na reunião, estavam presentes o prefeito Reinaldo Piti (PSDB), o vereador Oraldino e a secretária de Assistência Social, Adrielly dos Santos.

Nesta sexta-feira (2), ele cumpre agenda em Guia Lopes, Bodoquena e neste sábado vai a Jardim participar de reunião lado do ex prefeito Guilherme Monteiro, onde promoverá uma caminhada na cidade. Caravina finaliza a agenda da semana no sábado com reunião de apoiadores em Campo Grande.