Em ato ocorrido na noite da última quarta-feira (17), em Campo Grande, Pedro Caravina (PSDB) deu início oficialmente à sua candidatura à Assembleia Legislativa, ao se reunir com apoiadores, amigos e várias lideranças políticas que manifestaram apoio à sua campanha.

Durante o encontro, ocorrido no comitê de campanha do candidato do PSDB ao governo do Estado, Eduardo Riedel, Caravina reafirmou seu compromisso em favor da defesa de grandes projetos de desenvolvimento para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Ex-prefeito de Bataguassu e ex-secretário-adjunto de Estado de Infraestrutura, Caravina sabe como ninguém a realidade e a vocação econômica de todas as regiões do Estado, pois presidiu a Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) por dois mandatos e recebia constantemente a radiografia de cada situação e as demandas dos prefeitos.

Caravina agradeceu o apoio e reforçou a importância do engajamento de todos nesse momento em que a campanha começa pra valer, destacando que tem percorrido todo o Estado, levando suas propostas e as bandeiras de luta de Riedel para governar Mato Grosso do Sul e da deputada federal Tereza Cristina (PP-MS) para atuar no Senado.

O candidato tucano, que é um dos cotados para ocupar umas das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa, cumpre diariamente extensa agenda de compromissos, tanto na Capital quanto no interior desde o período de pré-campanha. O secretário de Infraestrutura, Renato Marcílio, representou Eduardo Riedel que cumpria outro compromisso de campanha.

PESQUISA

A mais recente pesquisa de intenções de voto realizada pelo Instituto Ranking atesta a liderança de Caravina, que surge entre os deputados estaduais eleitos, na sétima posição geral e em terceiro lugar levando-se em consideração apenas os candidatos do PSDB.

Na pesquisa, registrada no TSE com os números: MS-08898/2022 e BR-08328/2022, Caravina manteve ao crescimento, com 1,10% do votos. No final de junho, no último levantamento divulgado pelo instituto, o ex-prefeito aparecia em 8º colocado, com 1,00% dos votos.