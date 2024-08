Caravina solicita reforma de ponte na MS-338 em Santa Rita do Pardo

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) apresentou uma indicação na Mesa Diretora da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), solicitando com urgência a reforma da ponte de madeira localizada na estrada MS-338, nas proximidades da Escola da Mateira, no município de Santa Rita do Pardo.

A sugestão foi encaminhada ao governador Eduardo Riedel (PSDB), com cópia ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho.

A ação é motivada pelo estado crítico em que se encontra a estrutura, que coloca em risco a segurança dos usuários. Caravina destaca que a reforma é essencial para prevenir acidentes e garantir a segurança de todos que utilizam a via, especialmente as crianças que a atravessam a pé e os caminhões que, devido ao precário estado de conservação da ponte, necessitam frequentemente de auxílio para realizar a travessia.

O deputado reforça que a situação da ponte é alarmante, com sinais claros de abandono, o que torna a intervenção imediata uma prioridade para evitar tragédias e assegurar a segurança da população local.

A reforma é vista como uma medida urgente e necessária para proteger os moradores e garantir o fluxo seguro de veículos e pedestres na região.

Segundo ele, a condição precária da ponte, além de representar um obstáculo ao tráfego diário, também configura uma ameaça iminente de acidentes graves, que poderiam causar danos severos tanto a veículos quanto a pedestres.

“A falta de manutenção adequada pode resultar em tragédias que são perfeitamente evitáveis, tornando a intervenção imediata e inadiável”, reforça o parlamentar.

Conforme ressaltado o líder tucano, a reforma é fundamental para assegurar a integridade física dos moradores e trabalhadores que dependem desta via para o seu deslocamento diário.

Ele apela para que as autoridades competentes tomem as medidas necessárias o mais rápido possível, de modo a restaurar a segurança na região.

A solicitação de Caravina foi reforçada por uma indicação do presidente do Sindicato Rural de Santa Rita do Pardo, José Renato, que manifestou profunda preocupação com o estado atual do local.

O líder ruralista alertou para a urgência de uma intervenção, sublinhando que a situação coloca em risco não apenas os moradores locais, mas também todos que utilizam a estrada para o transporte de produtos agrícolas e outras atividades econômicas essenciais para o município.

Caravina finaliza reafirmando o compromisso de seguir acompanhando de perto a questão, até que a reforma seja realizada e a segurança dos usuários da MS-338 seja plenamente restabelecida.