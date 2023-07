Carcaça inteira de búfalo assada é sucesso em evento em São Borja

Mais uma vez a carne de búfalo foi atração em um evento pelo Rio Grande do Sul. Desta vez São Borja (RS) foi a parada da já tradicional carcaça de búfalo assada, durante este domingo, 9 de julho, no 1º Sabores da Região – Encontro Binacional da Gastronomia Brasil – Fronteira Oeste e Missões, e Argentina – Santo Tomé, que aconteceu na sede campestre do Clube Comercial do município.

A iniciativa foi capitaneada pelo criador Pedro Costa, da Búfalo Nobre, de abate e comercialização de carne de búfalo, identificada como de búfalo jovem, que cedeu a carcaça de novilho de búfalo para o evento, que teve o apoio da Associação Sulina de Criadores de Búfalos (Ascribu), com a participação de assadores brasileiros e argentinos. Segundo o vice-presidente da entidade, Raphael Gonçalves, o comentário do criador é o de que ele tem demanda para abater em torno de sete a dez búfalos por semana.

O dirigente reforçou também que uma parcela de consumidores da região buscam a carne de búfalo nos pontos de venda que fornecem o produto. “No evento vários participantes se dirigiam à Estação do Búfalo por que têm preferência pela carne. “A associação não poderia se furtar de prestar apoio e, mais do que isto, auxiliar no que for possível iniciativas como esta de valorização da carne de búfalo”, destacou.

Só neste ano é a terceira iniciativa com a carcaça de búfalo assada inteira para a promoção da carne. Antes elas ocorreram em Passo do Sobrado (RS), na festa de aniversário do município, e em Porto Alegre (RS), durante a Expochurrasco. Ainda estão previstas ações em Sant’Ana do Livramento (RS), no Festival Binacional de Gastronomia, evento em que será a segunda vez que ocorre o assado, e em Esteio (RS), durante a Expointer, em parceria com o Paleta Atlântida.