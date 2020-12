A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), promove a mais uma edição do Cardápio Seresteiro em formato que respeita as normas de biossegurança. O evento acontece nesta sexta-feira (4), às 19h, na Praça dos Imigrantes, com entrada gratuita.

O show fica por conta do músico coordenador Greg Antunes, que reproduz canções de grandes nomes da seresta. Nos teclados e saxofone, o maestro Marcos Bezerra, abrilhanta ainda mais a noite. Músicos podem participar das apresentações desde que não fujam do tema da seresta.

Mesas estarão distribuídas pela Praça seguindo a distância mínima autorizada pelos órgãos de saúde público. Em cada uma delas haverá um cardápio com 250 músicas de seresta, que poderão serão escolhidas e pedidas para serem tocadas.

As lojas de artesanato da Praça dos Imigrantes estarão abertas para comercialização de artigos natalinos, artesanatos e produtos orgânicos. O público também pode se deliciar com os pratos regionais que estarão sendo vendidos no Cardápio Seresteiro.

Serviço – A Praça dos Imigrantes está localizada na rua Joaquim Murtinho esquina com a Rui Barbosa. Recomenda-se chegar cedo pois haverá limitação de público. É obrigatório o uso de máscaras de proteção individual e todos devem se manter sentados durante o evento.