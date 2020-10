Duas equipes dos bombeiros foram mobilizadas nesta tarde de quinta-feira (1) após uma parte de uma carga perigosa pegar fogo no bairro Rita Vieira, em Campo Grande/MS. Parte da pista foi interditada devida as chamas. Foi registrado um congestionamento no local que complicou o trânsito até a rotatória da Coca-Cola. Não há informações de feridos. Milhares de bombeiros trabalharam no combate as chamas. Não foi divulgado o que transportava o caminhão.