CAARAPÓ-MS (Correspondente) – PRF apreende 425 mil maços de cigarros contrabandeados. Os policiais receberam informações sobre um caminhão Iveco/Stralis entrando no pátio de uma empresa em alta velocidade, localizado na MS-156. No local foi localizado somente o veículo com a chave na ignição. O cavalo-trator, atrelado a um semirreboque, possuía placas aparentes de Itajaí/SC. Na carroceria do semirreboque, foi localizada a grande carga ilegal de tabaco oriundo do Paraguai. Foi verificado ainda que o conjunto possuía placas falsas, sendo ambas originais de Campo Grande/MS, porém não apresentavam registros de roubo/furto. Os veículos, juntamente com a carga, foram encaminhados à Receita Federal em Dourados/MS. A carga é avaliada em aproximadamente R$ 2,12 milhões