Carga milionária de cloridrato de cocaína é apreendida em MS

Um homem foi preso com 538,1 Kg de cloridrato de cocaína numa casa na Vila Rosa em Dourados. O local funcionava como entreposto de drogas. A ação foi em conjunto com o GAECO. Ele era o responsável por guardar a droga no imóvel, até que a mesma fosse distribuída para outros Estados do país. Ele informou que a droga veio de Ponta Porã. Um Fiat Uno seria usado no transporte do entorpecente. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 40,3 milhões.